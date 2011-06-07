Путін: шайба або м'яч на українському боці

У питанні вступу України до Митного союзу і Єдиного економічного простору «м`яч на українському боці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН перед початком 8-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української Міждержавної комісії.

«У нас вже накопичено успішний досвід взаємодії – російські й українські підприємства реалізують спільні високотехнологічні проекти в атомній енергетиці, авіації, суднобудуванні, космічній техніці. Звичайно, для реалізації цих масштабних задумів необхідні інші системні умови. Переконаний, нові можливості для учасників економічного життя, для бізнесу наших країн відкрило б і більш активне підключення України до багатосторонніх інтеграційних процесів – перш за все, до Митного союзу і ЄЕП», - сказав В.ПУТІН.

«Ми чудово розуміємо, якщо висловлюватися спортивною мовою, шайба або м`яч - на українському боці, і це суто українське рішення, потрібно подивитися, зважити, якщо буде така політична воля, бажання, економічно прораховані наслідки, ми будемо це вітати», - сказав він.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що Росія готова до того, щоб Україна підключалася до цих інтеграційних об`єднань активніше.

Він також відзначив, що Україні і РФ треба зробити зусилля для розширення прямих зв`язків між регіонами і діловими колами двох країн.

В.ПУТІН сказав, що країнам потрібні спільні проекти, засновані на конкурентних перевагах двох країн, об`єднання промислового, технологічного кадрового потенціалу Росії й України. За його словами, такі проекти мають вкластися в логіку курсу на розвиток і оновлення національних економік.

Крім того, В.ПУТІН зазначив, що в ході переговорів із прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ відбувся обмін думками за всіма актуальними темах російсько-українських відносин.

«Дуже детально поговорили практично за всіма напрямками», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, порядком денним засідання також охоплюється весь спектр російсько-українських відносин, зокрема взаємодія в енергетиці, промисловості, транспорті, сільському господарстві, космічній та авіаційній індустрії.

Російський прем`єр підкреслив, що з метою підготовки до сьогоднішньої зустрічі профільними відомствами проведено масштабну роботу, відбулися засідання практично всіх галузевих підкомісій.

В.ПУТІН зазначив, що торгово-економічні контакти України й РФ демонструють стійку і позитивну динаміку, швидко росте взаємний товарооборот. Зокрема, в 2010 році він додав 62% і становив 37 млрд. дол. США. Він підкреслив, що цього року країни розраховують перевищити докризовий рівень товарообороту.

На думку В.ПУТІНА, важливо не лише нарощувати взаємну торгівлю, а стратегічною метою є вихід на новий якісний рівень ділової співпраці, розвиток виробничої кооперації, партнерство у високотехнологічних сферах, стимулювання взаємних довгострокових інвестицій.

Він зазначив, що в 2010 році обсяг взаємних інвестицій збільшився і становив більше 1 млрд. зі сторони Росії в українську економіку, а українські інвестиції перевищили 200 млн. дол.