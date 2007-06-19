Польща може заблокувати ухвалення змін до Угоди ЄС

Польська делегація може заблокувати ухвалення змін до Угоди ЄС під час саміту Євросоюзу, зокрема, в частині зміни системи підрахунку голосів країн-членів при прийнятті рішень.

Про це заявив сьогодні в інтерв’ю польському радіо прем’єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

«Польща готова вести на цю тему дебати, але її пропозиції повинні бути враховані так, як пропозиції інших держав», - зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Керівник польського уряду зазначив, що польська делегація переконуватиме в необхідності так званої «кореневої системи» голосування, яка більш корисна для Польщі.

Як повідомляв УНІАН, німецьке президентство в ЄС запропонувало нову систему підрахунку голосів при прийнятті рішень, коли рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосували представники понад 55% країн-членів, в якій мешкають понад 65% громадян ЄС.

Польща вважає, що така система призведе до збільшення впливу великих країн-членів на прийняття рішень і до зменшення ролі середніх країн, як Польща, та малих країн-членів. Польський уряд розробив і запропонував свою систему підрахунку голосів, яка будується на підрахунках квадратного кореню від кількості мешканців країн-членів.

21-22 червня в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС), головним питання на порядку денного якого є внесення змін до Угоди ЄС. Зміни до угоди необхідні для проведення інституційних реформ і є спробою відновити процес ухвалення Конституції ЄС, заблокований 2 роки тому негативним голосуванням на референдумах у Франції та Нідерландах. Серед інших змін, що планується внести до Угоди ЄС - створення посали міністра закордонних справ ЄС та надання більш широких прав Європейському суду з тим, щоб він міг розглядати крім економічних ще й справи про порушення прав людини в країнах-членах.