У Брюсселі демонструють відданість Європі

Канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ сподіваються знайти компроміс щодо внесення змін до Угоди ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони повідомили сьогодні вночі на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради ЄС (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми провели перший обмін думками, ми обговорили багато технічних питань, а також політичних”, - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

Вона зазначила, що в ході переговорів представники всіх країн-членів висловили готовність зібрати зусилля для того, щоб знайти консенсус.

“Зранку відбудеться низка двосторонніх зустрічей, після чого ми зустрінемося всі за робочим сніданком, де продовжимо обмін думками”, - сказала канцлер Німеччини.

А.МЕРКЕЛЬ повідомила, що під час першого дня засідання Ради ЄС представники Польщі та Великобританії представили свої побоювання щодо запропонованих змін до Угоди ЄС, однак, водночас висловили сподівання знайти рішення.

“Це була скоріше атмосфера взаєморозуміння, ніж атмосфера загроз”, - охарактеризувала першу зустріч А.МЕРКЕЛЬ.

Вона також висловила переконання, що при пошуку компромісного рішення потрібно, щоб позиція щодо голосування за принципом більшості та національні інтереси були збалансовані.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ також висловив сподівання щодо того, що компроміс буде знайдено.

“Зараз ми всі маємо продемонструвати наскільки ми віддані Європі”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, головним питанням порядку денного засідання Ради ЄС є питання внесення змін до Угоди ЄС, які мають замінити провалену два роки тому Конституцію ЄС на референдумах у Франції та Нідерландах.

Проти запропонованих змін виступають Великобританія та Польща. Великобританія, зокрема, виступає проти запровадження посади міністра закордонних справ ЄС, проти прийняття соціальної хартії та посилення ролі ЄС в сфері юстиції.

Польща виступає проти запропонованих змін підрахунку голосів при ухваленні рішень за процедурою кваліфікованої більшості, вважаючи запропоновані зміни дискримінаційними.

Згідно із запропонованими змінами, рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосують представники 55% країн та 65% населення, що проживає в ЄС. Польща пропонує підраховувати голоси за системою виведення квадратного кореню з кількості населення кожної країни, вважаючи такий підхід таким, що буде краще відображати позицію усіх громадян Євросоюзу.