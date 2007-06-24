Сербський президент вперше вибачився перед хорватами

Президент Сербії Борис Тадіч приніс офіційні вибачення хорватам, які постраждали в ході війни 1991-1995 років.

"Я хочу вибачитися перед всіма хорватами, яким ім`ям мого народу були заподіяні страждання. Я відчуваю мою відповідальність за це", - сказав Тадіч в інтерв`ю хорватському телеканалу напередодні приїзду в Загреб, передає Бі-бі-сі.

Після проголошення незалежності Хорватії місцеві сербські націоналісти за підтримки Бєлграда створили приблизно на третині її території самопроголошену державу - Сербську Країну.

Збройний конфлікт, в ході якого ракетного обстрілу зазнали Загреб і Дубровнік, забрав життя більше 20 тис. чоловік.

Лідер сербської держави вперше приніс вибачення за війну. Раніше, в 2003 році, це зробили президенти Хорватії і Чорногорії, Стіпе Месіч і Светозар Маровіч.

В неділю Тадіч візьме участь в балканському енергетичному саміті.