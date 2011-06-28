США: Україна недостатньо бореться з торгівлею людьми

Український уряд вживає недостатньо ефективні заходи для викорінення торгівлі людьми, сексуальної експлуатації і примусової праці, проте докладає зусиль, і ситуація стає дещо кращою. Такої думки дійшли представники Держдепартаменту США в своїй щорічній доповіді, оприлюдненій на сайті відомства.

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Американські експерти підрахували, що за звітний рік громадяни України стали жертвами торгівлі людьми, сексуальної експлуатації і примусової праці в 38 країнах світу, йдеться в частині доповіді, присвяченій Україні.

Жінок як і раніше примушують займатися проституцією, експлуатують як хатню прислугу, в текстильній і інших галузях легкої промисловості.

Більшість українських чоловіків, котрі стали жертвою торгівлі людьми, зазнали примусової праці в Росії, в першу чергу як будівельники, на заводах, у сільському господарстві або як моряки.

Дітей найчастіше примушують займатися проституцією або жебрати.

Кількість жертв, які зазнали примусової праці чи примусової проституції, в країні продовжує збільшуватися. Бездомні діти або діти в дитячих будинках в Україні продовжували залишатися особливо вразливими.

У самій Україні зафіксовані факти примусової праці і сексуальної експлуатації чоловіків, жінок або дітей з Конго, Молдови, Узбекистану, Чехії і Пакистану.

За звітний період підвищилася кількість засуджених за подібні злочини, виявлено більше жертв, надавалося більше допомоги неурядовим організаціям. Проводяться відповідні навчання і тренінги для прокурорських працівників, суддів, військовослужбовців миротворчих контингентів, вчителів.

Проте влада не вживає достатніх заходів для розслідування і засудження чиновників - співучасників або потуральників таких злочинів. Справи за 149-ю статтею судді нерідко трактують, пом`якшуючи вирок обвинуваченим у торгівлі робочою силою. Не розглянутий і не прийнятий розроблений в 2009 році профільний закон. Недостатньою видається допомога та співпраця з NGO. Після реорганізації уряду в 2010 році не зрозуміло, яке агентство несе основну відповідальність за боротьбу з торгівлею людьми, зазначається в доповіді.

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Згідно з доповіддю, до країн, де повністю виконуються вимоги американського "Акту про захист жертв торгівлі людьми" від 2000 р., входять самі США, країни Європи, Австралія, Канада і Південна Корея.

Друга група представлена державами, де уряди прагнуть слідувати цьому Акту. У цій категорії, крім України, зазначені Росія, Мексика, Гватемала, Китай, Індія, Ірак, Афганістан.

Найгірша ситуація в Ірані, Північній Кореї, М`янмі, Кувейті, Судані, Конго, Мавританії, Еритрєї, Зімбабве, Домініканській Республіці та на Кубі. Як вважають американські експерти, уряди цих держав навіть не дбають про вирішення проблеми торгівлі людьми.