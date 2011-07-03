Промову Лукашенка в Мінську зустріли тишею

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО звинуватив зовнішні сили в спробах нав'язати країні сценарій «кольорової революції».

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні в Мінську, відкриваючи парад на честь Дня незалежності Білорусі, О.ЛУКАШЕНКО сказав: «Вони прагнуть зруйнувати суспільну злагоду і поставити Білорусь на коліна».

На головну площу Мінська О.ЛУКАШЕНКО приїхав разом з молодшим сином Миколою.

Під час виступу Президента на площі мала пройти несанкціонована акція, яку організовує група в Інтернеті "Революція через соціальні мережі". Жителів міста закликали приходити на площу і плескати в долоні, коли говоритиме О.ЛУКАШЕНКО, не даючи таким чином йому виступати.

За останніми даними, затримано кілька чоловік, які намагалися це робити.

За даними Хартії'97, у результаті промову ЛУКАШЕНКА зустріли тишею. Окрім цього повідомляється, що в районі проведення параду був заблокований мобільний зв'язок.

Ще одна мовчазна акція протесту запланована ввечері на Привокзальній площі Мінська.