Україна готова підтримати суверенний статус Косова, якщо буде резолюція РБ ООН

Україна готова підтримати суверенний статус Косова в разі ухвалення відповідної резолюції Ради Безпеки ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК під час відвідання Косова.

«Якщо суверенний статус Косова буде підтримано резолюцією Ради Безпеки ООН, Україна негайно також підтримає цю резолюцію і буде в повному обсязі її виконувати», - запевнив міністр.

Водночас А.ЯЦЕНЮК вважає за доцільне ще раз повернутися до двосторонніх переговорів з визначення статусу Косова. «Можливо, ще не всі засоби і методи вичерпано», - припустив міністр.

Водночас він зазначив, що за час його перебування у Косово різні люди наголошували на недоцільності таких переговорів. «Але в будь-якому випадку, необхідно знайти хоча б мінімальні точки дотику, оскільки ці дві межуючі території – Сербія і Косово, і вони мають якось жити далі з визначенням нового статусу», - додав міністр. На його переконання, ЄС має дати чіткі перспективи як для Сербії, так і для Косова. А.ЯЦЕНЮК вважає, що такі перспективи будуть тим фактором, який об’єднуватиме ці дві території.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, світова спільнота має бути впевненою, що всі органи державної влади на території Косова здатні в повному обсязі взяти на себе відповідальність за край, і це стосується як державного управління, так і юрисдикції, і всіх основних державних інституцій, в тому числі й фінансового сектору.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що Україна також готова взяти участь у цивільній місії ЄС, яка має замінити миротворчий контингент ООН в Косово, але для цього також необхідна резолюція Ради Безпеки ООН. «Україна готова взяти участь у цивільній місії ЄС, але треба, щоб в Радбезі ООН знайшли консенсус», - сказав він.

Звертаючись до всіх учасників переговорного процесу щодо статусу Косова, А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що країни, які не готові підтримати Ради Безпеки ООН, роблять це не у власних інтересах, а виключно заради того, щоб віднайти інше, краще рішення щодо цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, на початку року спецпредставник ООН по Косово Марті АХТІСААРІ представив план врегулювання конфлікту, яким передбачається поступове надання незалежності Косово наступним вступом як Косово, так і Сербії у Євросоюз. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косова сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із “замороженими” конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я.