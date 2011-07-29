ООН: як стають біженцями

Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу ГУТЕРРІШ заявляє, що чинників вимушеного переміщення людей стає дедалі більше.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадської інформації Регіонального Представництва УВКБ ООН з нагоди 60-річчя Конвенції про біженців, яке відзначається сьогодні.

"Чинників вимушеного переміщення людей стає дедалі більше. Люди втрачають коріння не тільки в результаті конфліктів і переслідувань, а й через крайнє зубожіння та наслідки змін клімату. Ці фактори стають дедалі більше взаємопов`язаними", - сказав А.ГУТЕРРІШ.

В ООН зазначають, що у Сомалі, починаючи з січня цього року, понад 170 тисяч людей втекли до сусідніх країн, називаючи причинами втечі голод, посуху і відсутність безпеки. До 1 мільйона людей залишили занурену у війну Лівію; поміж ними - не лише біженці та шукачі притулку, але й економічні мігранти, які шукають в інших країнах кращого життя.

"Нам потрібні кордони, що сприяли би захисту людей, які боїться за своє життя чи свободу, - такі люди повинні мати змогу і надалі безперешкодно знаходити такий захист", - сказав А.ГУТЕРРІШ.

За його словами, необхідно знайти нові способи заповнення дедалі очевидніших прогалин у міжнародній системі захисту і поширювати цінності толерантності і прийняття, а не страху й підозрілості.

В ООН також відзначають, що з усіх біженців світу чотири п`ятих живуть у країнах, що розвиваються, а нещодавні події у Сомалі, Лівії і Кот-д`Івуарі збільшили це навантаження. Туніс та Єгипет прийняли масовий потік втікачів з Лівії – у час неспокою „арабської весни”. Ліберія стала притулком для понад 150 тисяч вихідців з Кот-д’Івуару, які втекли від післявиборчого насильства і дотепер непевної ситуації, яка склалася у їхній країні.

Для порівняння, 27 країн Європейського Союзу разом отримали минулого року трохи більше 243 тисяч прохань про надання статусу біженця або близько 29% від загальної кількості заяв, поданих в усьому світі.

„Європа має зобов’язання перед цими людьми, перед усіма біженцями і перед собою: зберегти цінності, закріплені у Конвенції про статус біженців 1951 року", - сказав Верховний комісар ООН, зазначивши, що Євросоюз має можливість збільшити свою частку відповідальності щодо біженців і шукачів притулку.

В ООН повідомили, що у грудні Агентство ООН у справах біженців проведе нараду міністрів держав-учасниць Конвенції 1951 року. Держави зможуть знову підтвердити свої зобов’язання, взяті у рамках Конвенції як ключового інструменту для захисту біженців, і запропонувати конкретні дії для вирішення проблем біженців та осіб без громадянства. На зустрічі будуть також шукати шляхи подолання прогалин у системі захисту в умовах мінливої ситуації вимушеного переміщення.

Офіційно Конвенцію ООН про статус біженців було ухвалено 28 липня 1951 року з метою вирішення проблеми біженців, що склалася у Європі після Другої світової війни. Ця всесвітня угода надає визначення того, кого можна вважати біженцем – це особа, яка має обґрунтований страх переслідування за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів – і визначає права та обов’язки біженців та країн, які їх приймають.