Російський центробанк не вірить у дефолт США

Банк Росії, як і раніше, не вірить у можливість технічного дефолту по держпаперах США і не має наміру різко змінювати валютну структуру резервів, повідомив заступник голови ЦБ РФ Сергій Швецов.

США, нагадує РІА "Новости", після 2 серпня можуть оголосити технічний дефолт, якщо конгрес не проголосує за підвищення стелі державного боргу. У четвер крайній термін, який президент Барак Обама призначив представникам обох партій для вироблення заходів відвернення дефолту. Якщо до 2 серпня рішення не буде знайдене, США також можуть втратити найвищий кредитний рейтинг.

"Ми з вірогідністю 99,9% взагалі не чекаємо з цього боку жодних проблем", - сказав Швецов в інтерв`ю Reuters, додавши, що ЦБ, радше, непокоїть здатність політиків США ухвалити рішення щодо скорочення дефіциту бюджету в довгостроковій перспективі.

Проблема державного боргу перетворилася на важіль для реалізації однієї з партій своїх ідей щодо скорочення дефіциту, зазначає він.

Швецов вважає, що навіть у разі зниження рейтингу держпапери США залишаться еталоном для інвесторів. "США все одно залишиться бенчмарком. Якщо не буде країни, де є державний борг з рейтингом "ААА", то кращою буде країна з рейтингом "АА", - сказав заступник голови ЦБ.

Керівник департаменту операцій на фінансових ринках ЦБ Олександр Каштуров вважає, що у Росії немає приводу змінювати валютну структуру міжнародних резервів, які перевищують 530 мільярдів доларів: "США не є країною, у якої сьогодні погана економіка. Це диверсифікована економіка з накопиченим боргом. Кажучи про наші рішення, ми не бачимо причин щось різке робити з нашим портфелем", - вважає він.

Перевага державного боргу США, пояснив Каштуров, в наявності величезного ринку: "Завжди можна купити Treasuries і продати, що є найголовнішим".