Експерти: боротьба за Україну триває

Дії Президента та глави уряду впливають на формування іміджу України в світі.

Про це йдеться в дослідженні «Імідж уряду України на внутрішній та зовнішній арені», яке було представлене на прес-конференції в УНІАН директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм БАЛОЮ та заступником директора цього Агентства Олексієм ГОЛОБУЦЬКИМ.

В дослідженні зазначається, що впродовж останніх шести місяців ключовими подіями, які впливали на формування іміджу України в світі, стали порушення кримінальних справ проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та зустріч прем`єр-міністрів України та Росії, на якій обговорювалась можливість приєднання України до Митного Союзу.

«Аналіз матеріалів у ЗМІ свідчить про те, що сприйняття України відбувається через ототожнення останньої з особою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та особою глави уряду. Відповідно, будь-які їхні дії впливають на імідж України на міжнародній арені», - йдеться в дослідженні.

Крім того, автори дослідження відзначають, що вищезазначені події призвели до суттєвого збільшення кількості статей у західних ЗМІ, присвячених Україні. «Такий інтерес до України з боку Європи є невипадковим. Україна є важливим геополітичним гравцем, за вплив на якого відбувається боротьба між Росією та Європейським Союзом», - йдеться в дослідженні.

Боротьба за Україну точиться, в першу чергу, не через економічні вигоди, а саме з політичних міркувань. Експерти зазначають, що Україна розглядається ЄС як ключова серед країн «Східного партнерства». «Якщо ЄС не досягне успіхів з Києвом - це фактично означатиме провал цієї ініціативи, а отже, втрату будь-яких важелів впливу на Київ, що є вкрай небажаним для Європи», - підкреслюється в дослідженні.

Експерти відзначають, що Росія також прагне зберегти і посилити вплив на Україну. По суті, Москва переслідує ту саму мету, що й Брюссель - забезпечення кордонів з ЄС.

В дослідженні також йдеться, що з моменту приходу В.ЯНУКОВИЧА до влади його сприйняття на міжнародній арені зазнало певних змін. Більшість західних видань відзначають дрейф В.ЯНУКОВИЧА в бік Заходу, додаючи, що нинішній Президент поступово еволюціонує від авторитарного та проросійського політика до євроінтегратора. Таким сигналом для Заходу слугувало те, що В.ЯНУКОВИЧ не визнав незалежність Абхазії та Південної Осетії, не приєднався до Митного союзу, висловився проти реалізації проекту «Південний потік» та відмовився від об’єднання «Нафтогазу» та «Газпрому».