Суди в Лондоні розбирають справи погромників цілодобово

Двоє учасників масових заворушень у Манчестері були засуджені до 10 і 16 тижнів тюремного ув`язнення. У поліції вердикт суду назвали "першим з багатьох", повідомляє Бі-бі-сі.

Суди в Лондоні та інших містах країни перейшли на цілодобовий режим роботи. Звинувачення, пред`явлені більшості підсудних, пов`язані з крадіжками з магазинів.

Перед правосуддям постають люди різного віку, деяким обвинуваченим ледве виповнилося 11 років. Переважну більшість підсудних визнають винними.

Центром заворушень, які почалися 6 серпня, став район Лондона, де живуть вихідці з колишніх англійських колоній у Карибському басейні. Потім погроми поширилися на міста Манчестер, Бірмінгем, Лестер, Вулверхемптон, Брістоль, Глостер і Вест-Бромідж.

З початку грабежів і погромів в Лондоні та інших містах Великобританії поліція затримала більше 1,1 тисяч осіб, більш ніж 200 з них вже висунуті звинувачення. У зіткненнях постраждали 111 поліцейських.