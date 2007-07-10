Прем`єр Угорщини сподівається побачити Ющенка в Мукачевому за два тижні

Прем`єр-міністр Угорщини Ференц ДЮРЧАНЬ планує у липні відвідати Закарпатську область.

Про це він сказав на спільній із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції в Будапешті.

"Сподіваюся, що через два тижні ми знову побачимось в Мукачевому", - сказав прем`єр.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО та Ф.ДЮРЧАНЬ поінформували, що в ході своєї зустрічі обговорили питання прикордонної та енергетичної співпраці.

За словами В.ЮЩЕНКА, серед обговорених тем, зокрема, організація ефективної спільної роботи митниць та облаштування прикордонних переходів, розбудова транспортних коридорів.

Крім того, Президент України та прем’єр-міністр Угорщини приділили увагу темі національних меншин в Україні та Угорщині. В.ЮЩЕНКО відзначив, що позиції обох країн з цього питання вже неодноразово декларувалися: «Це взаємоприйнятна політика, яка у своїй основі визнає максимальне задоволення потреб національних меншин». Сторони, крім того, торкнулися теми спільного історичного минулого.

В.ЮЩЕНКО ще раз відзначив важливість для України розвитку відносин з Угорщиною. «Для нас Угорщина це не просто сусід, в певному контексті це наш європейський партнер, адвокат, який супроводжує значну частину наших інтересів через ефективну політику добросусідства», – сказав Президент.

У свою чергу Ф.ДЮРЧАНЬ наголосив, що двосторонні відносини країн на сьогодні надзвичайно динамічно розвиваються та «збагачуються».