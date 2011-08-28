Лідери лівійських повстанців відкинули пропозицію Каддафі

Лідери лівійських повстанців відкинули пропозицію представників полковника Муаммара КАДДАФІ почати переговори про формування тимчасового уряду, передає Бі-Бі-Сі.

Один з лідерів повстанців заявив, що залишки близького кола М.КАДДАФІ будують повітряні замки, ведучи мову про переговори.

Тим часом, повстанці укріплюють свій контроль над більшою частиною лівійської столиці й інших міст, і в Тріполі скоро повинні почати надходити паливо і вода.

Як повідомляв УНІАН, загони повстанців за підтримки авіації НАТО 22 серпня зайняли більшу частину Тріполі. 23 серпня вони змогли взяти останній оплот урядових військ - укріплений квартал Баб-аль-Азізія, де розташована резиденція М.КАДДАФІ. Про долю самого лівійського лідера поки достовірно нічого невідомо. За затримання М.КАДДАФІ оголошена велика винагорода.

Сьогодні офіційний представник полковника подзвонив в одне з інформаційних агентств і сказав, що М.КАДДАФІ готовий почати переговори з повстанцями про передачу владі в країні.

Довідка УНІАН. У середині лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відставки М.КАДДАФІ, який править країною понад 40 років, що згодом переросли у збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.

СБ ООН 17 березня прийняв резолюцію, що передбачає введення беспольотної зони над Лівією. Операція в Лівії коаліційних сил почалася 19 березня. Керівництво кампанією в Лівії 31 березня повністю перейшло до представників командування НАТО. Мандат на операцію закінчувався 27 червня, але 1 червня НАТО продовжила операцію на 90 днів - до кінця вересня.

У місті Бенгазі на сході Лівії повстанці 27 лютого сформували Національну перехідну раду, яку оголосили єдиним легітимним органом влади в країні.