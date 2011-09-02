Лівія планує закупити в Росії зерно та борошно

Нова влада Лівії планує купити 500 тис. тонн російського зерна і 500 тис. тонн борошна.

Посередником при здійсненні цих угод має виступити швейцарська компанія Glencore.

Постачання зерна, як очікується, будуть проведені протягом трьох місяців, хоча через санкції та проблеми в лівійських портах вони можуть йти повільніше, ніж очікується, передає Reuters з посиланням на анонімне інформоване джерело. Керівництво Glencore заперечує цю інформацію.

Агентство повідомляє, що 27 і 19 липня ц.р. з Новоросійська до Лівії вже вирушили два вантажні судна. На борту кожного з них було по 25 тис. тонн пшениці. Посередником при здійсненні цих постачань, як стверджується, також виступала компанія Glencore.

1 вересня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, Москва визнала Перехідну національну раду Лівії законною владою країни. Цей крок може сприяти підписанню нових контрактів з Тріполі на постачання російських товарів. Лівія дуже потребує борошна та пшениці, з огляду на серйозні збитки, завдані війною.