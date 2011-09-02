Навіщо вибирати між Росією і ЄС?

Заяви Брюсселя про те, що країни СНД мають вибирати між РФ і ЄС, політизовані, ідеологізовані та суперечать елементарній логіці.

Про це заявив сьогодні в Душанбе глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД, передає ІТАР-ТАРС.

"Ми прийняли сьогодні заяву "Про взаємодоповнюючий і взаємовигідний характер розвитку інтеграційних процесів, - повідомив С.ЛАВРОВ. - На просторі СНД є і Митний союз, і ЄврАзЕС, в перспективі сформується Єдиний економічний простір. На майданчику ЄС ідуть свої інтеграційні процеси, є механізми, що охоплюють частину країн СНД ".

"Дуже важливо, щоб домовленості, досягнуті свого часу між нами і Брюсселем, виконувалися", - підкреслив глава російського МЗС. Він пояснив, що "домовленості полягають у тому, що всі інтеграційні процеси в євроатлантичному регіоні не можуть суперечити один одному і повинні бути взаємодоповнюючими, оскільки в основі цих процесів одна й та ж логіка – рух капіталів, товарів, послуг і робочої сили".

С.ЛАВРОВ особливо звернув увагу на той факт, що "заяву з цього приводу було схвалено сьогодні консенсусом". За його словами, "документ підкреслює прагнення країн СНД у різних форматах розвивати співпрацю з ЄС та іншими інтеграційними об`єднаннями".

При цьому С.ЛАВРОВ висловив жаль, що "не так давно з Брюсселя пролунали заяви про те, що сусіди Росії повинні визначитися, з ким вони - з РФ чи ЄС". "Це абсолютно суперечить домовленостям, елементарній логіці і тенденціям у сфері економіки, враховуючи, що подібні заяви політизовані та ідеологізовані", - підкреслив глава російської дипломатії. "Прийнята сьогодні заява на засіданні РМЗС дуже доречна", - зауважив С.ЛАВРОВ.