Грузія скоротить частку держави в національній нафтогазовій компанії

Влада Грузії вирішила в законодавчому порядку скоротити частку державної участі в національній нафтогазовій компанії країни.

За інформацією парламенту, зміни до закону "Про нафту і газ" вводяться з ініціативи законодавчого органу.

Досі, згідно з чинним законодавством, державі повинні належати 75% акцій нафтогазової компанії, а за новим законом "державі буде гарантовано більше 50% участі". Відповідно, якщо досі Грузія мала право вивести на міжнародні біржі тільки 25% акцій, то з набуттям чинності нового закону вона зможе продати до 49%. Тобто, пояснили в парламенті, контрольний пакет у стратегічно важливих об`єктах Грузії, включаючи магістральний газопровід, залишиться за державою.

Опозиційні партії, зазначає РосБізнесКонсалтинг, виступили проти відчуження магістрального газопроводу і залізниці країни - вони побоюються, що ці об`єкти потраплять до рук російської держави, яка і раніше претендувалп на їх придбання. За твердженням Націонал-демократичної партії Грузії, газопроводом вже зацікавились у Вірменії, Азербайджані та Росії. "Якщо і продавати акції, то тільки місцевим, грузинським інвесторам", - заявили в партії.

За словами одного з лідерів "Вільних демократів", уряд вирішив продати акції газопроводу і залізниці для поповнення бюджету країни.

"Зараз не час продавати навіть малу частину акцій цих об`єктів. Небезпека полягає в тому, що здобути їх хочуть в першу чергу сусідні країни, що не входить в інтереси населення Грузії", - сказав він.