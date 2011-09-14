Генпрокурори СНД хочуть узяти під контроль соціальні мережі

Генеральні прокурори держав - учасниць СНД єдині в думці, що необхідно упорядкувати користування Інтернетом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявили генпрокурори СНД на спільній прес-конференції за підсумками засідання Координаційної ради генеральних прокурорів СНД, яке проходить сьогодні у Мінську.

Генпрокурор Росії Юрій ЧАЙКА, зокрема, відзначив: "Ви, напевно, пам'ятаєте, що нещодавні заворушення у Лондоні були викликані і певними закликами у соцмережах. Тому контроль має бути. Однак це має робитися в рамках розумного, з дотриманням інтересів і свобод громадян".

У свою чергу, білоруський прокурор Григорій ВАСИЛЕВИЧ заявив, що в Інтернеті нерідко публікуються наклепи і різні тексти, які підбурюють до незаконних дій.

"Все це зумовлює необхідність підготовки відповідного міжнародного документа, який би упорядковував користування Інтернетом", - сказав Г.ВАСИЛЕВИЧ.

На думку Г.ВАСИЛЕВИЧА, подібний документ міг би бути прийнятий на рівні ООН.

Крім того, керівники делегацій прокуратур Казахстану, Киргизії також висловилися на підтримку цієї ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Національній бібліотеці Білорусі пройшло засідання Координаційної ради генеральних прокурорів країн - учасниць СНД.

Нагадаємо, 13 вересня з посиланням на джерела з'явилася інформація, що Організація договору про колективну безпеку має намір зайнятися моніторингом соціальних мереж.

Метою моніторингу, згідно з інформацією видання, стане "контроль над правопорядком" і запобігання "масовим безладам за сценарієм Тунісу і Єгипту".

Увагу ОДКБ до соціальних мереж джерело газети пов'язало також з діями Держдепартаменту США, який виділяє значні кошти на розробку технологій, що дозволяють обійти інтернет-цензуру в країнах з авторитарним режимом.

Як саме в ОДКБ мають намір "контролювати правопорядок", незрозуміло. Джерело стверджує, що про введення цензури і боротьбу з інакомисленням не йдеться.

***ОДКБ - військово-політичний союз, створений країнами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія, Таджикистан.