В СНД буде спеціальний орган

Секретаріат Координаційної ради генеральних прокурорів країн СНД опрацьовує питання про створення в рамках Співдружності Незалежних Держав спеціального координаційного органу по боротьбі з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це журналістам повідомив виконавчий секретар Координаційної ради генеральних прокурорів країн СНД Леонід ЄРМОЛАЄВ.

«Ініціатива створення такого органу співробітництва виходить від Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА. Необхідні документи готуються Секретаріатом Координаційної ради генеральних прокурорів спільно з Виконавчим комітетом Співдружності», - зазначив Л.ЄРМОЛАЄВ.

Нагадаємо, що сьогодні в Білорусі пройшло засідання Координаційної ради генеральних прокурорів держав-учасниць СНД.

Довідка УНІАН. У 2007 році генпрокуратури країн СНД уклали угоду про взаємодію в боротьбі з корупцією.