Лукашенко помилував ще 11 опозиціонерів
19:01, 14 вересня 2011Світ
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Засудили за масові заворушення
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО помилував ще 11 засуджених учасників масових безладів у Мінську наприкінці 2010 року.
Їхні прізвища поки не називаються, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Раніше іншим указом О.ЛУКАШЕНКО помилував 13 осіб, які проходили у кримінальній справі про заворушення наприкінці минулого року.
Всього до кримінальної відповідальності притягнуто більше 40 осіб. Серед них декілька екс-кандидатів у президенти Білорусі. Деякі з них – Андрій САННІКОВ, Дмитро УСС і Микола СТАТКЕВИЧ – вже засуджені до термінів від 5 до 6 років позбавлення волі.
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