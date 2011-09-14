Лукашенко помилував ще 11 опозиціонерів

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО помилував ще 11 засуджених учасників масових безладів у Мінську наприкінці 2010 року.

Їхні прізвища поки не називаються, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Раніше іншим указом О.ЛУКАШЕНКО помилував 13 осіб, які проходили у кримінальній справі про заворушення наприкінці минулого року.

Всього до кримінальної відповідальності притягнуто більше 40 осіб. Серед них декілька екс-кандидатів у президенти Білорусі. Деякі з них – Андрій САННІКОВ, Дмитро УСС і Микола СТАТКЕВИЧ – вже засуджені до термінів від 5 до 6 років позбавлення волі.