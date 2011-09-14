Чутки про страту українців у Лівії коментує посол

Посол України у Лівії Микола НАГОРНИЙ у телефонній розмові з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ поінформував, що чутки про страту затриманих українців не підтвердилися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, за словами посла, у Лівії затримані 28 громадян України, серед яких одна жінка.

За його словами, інформаційні чутки, які лунали у деяких іноземних ЗМІ, зокрема хорватських, про страту 11 українців, не підтвердилися.

М.НАГОРНИЙ зазначив, що триває розслідування стосовно кожного з українських громадян щодо їхньої можливої участі у військових діях.

Дипломати Посольства України у Лівії ведуть напружену роботу, пов’язану з ризиком для життя, відвідуючи місця тримання наших громадян з метою поліпшення їх умов, сказав він.

Посольством налагоджено співпрацю з МЗС Лівії і представництвом ООН в цій країні щодо забезпечення невід’ємних прав українців. Списки затриманих українців передані також представництву Міжнародного Червоного Хреста в Лівії.

Н.КАРПАЧОВА звернулася до голови Відділу зовнішніх зв’язків Європейського Союзу Кетрін ЕШТОН та генерального секретаря організації "Міжнародна амністія" Саліля ШЕТТІ з питань захисту права на життя українців у Лівії.