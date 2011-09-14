Каддафі просить ООН про захист

Муаммар Каддафі звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням захистити контрольоване вірними йому військами місто Сирт від НАТО, повідомляє Reuters.

У листі, поширеному сирійським телеканалом "Арраї", Каддафі заявив, що НАТО несе відповідальність за "невимовний тероризм і руйнування" в Сирті та його околицях. Він закликав світову спільноту не залишати жителів міста і допомогти "припинити ці злочини".

Зі свого боку, як повідомляє AFP, прихильники Національної перехідної ради звинуватили сили Каддафі у шикуванні довкола міста ланцюга з танків з метою перешкодити мирним жителем залишити Сирт перед початком наступу на нього сил НПС. За їх даними, пропагандисти Каддафі активно переконують населення в тому, що нова влада країни є збіговиськом терористів і ісламістів.

Сирт, рідне місто Муаммара Каддафі, залишається одним з небагатьох, контрольованих ним. Крім Сирта, це Сабха, а також Бані Валід, який прихильники Національної перехідної ради штурмують з 9 вересня. Жителі Бані-Валіда почали масово залишати місто, повідомляє Лента.ру.