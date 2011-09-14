У Грузії будують стратегічний аеропорт

У порту Поті на заході Грузії почалося будівництво нового міжнародного аеропорту.

Як повідомив на церемонії початку будівництва президент Грузії Михайло Саакашвілі, аеропорт працюватиме в будь-яку погоду і прийматиме літаки будь-якого типу. Переважно він зорієнтований на експортні й транзитні перевезення, але обслуговуватиме й пасажирські рейси. Довжина злітно-посадкової смуги - 3 км, ширина - 45 м.

Будівництво буде завершено за півтора роки

"Аеропорт такого рівня - серйозний прорив для розвитку Грузії, - сказав М.Саакашвілі... - Це буде найсучасніший аеропорт в Грузії і на всьому Кавказі", - переконаний грузинський президент.

Він також інформував, що в Поті повністю замінюються системи комунікацій, місто газифікується, розширюється, переозброюється порт.