Янукович пропонує скерувати туркменський газ у Європу повз Росію

Транскаспійський газопровід у поєднанні з українською ГТС є реальним шляхом постачання туркменського газу до Європи. Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«У поєднанні з нашим терміналом і нашою розгалуженою ГТС - це реальний шлях постачання туркменського газу до Європи», - заявив Ю.Бойко.

Він зазначив, що наразі розглядаються два варіанти транспортування газу через Транскаспійський маршрут - трубою через дно моря або газовозами.

За словами міністра, варіант постачань газу до Європи з використанням української ГТС обговорювався під час недавнього візиту Президента України до Туркменістану.

«Про це справді йшла мова. І, з урахуванням того, що наші туркменські колеги диверсифікували ці маршрути і йдуть вперед, ми теж там плануємо бути партнерами. Туркменія розраховує на цей маршрут», - повідомив Ю.Бойко.