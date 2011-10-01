Московський суд підтримав ліквідацію Об'єднання українців Росії

Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).

Про те власному кореспондентові УНІАН в РФ сказав адвокат ОУР Алім ЖГУЛЄВ.

«Суд відмовив у нашій заяві про відміну попередження, винесеного Мін‘юстом Росії ОУР. Суд підтримав позицію Мін‘юсту РФ», - сказав А.ЖГУЛЄВ.

Він нагадав, що Міністерство юстиції Росії звинувачує екс-співголову ОУР Валерія СЕМЕНЕНКА в тому, що він у період припинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це й стало приводом для ліквідації організації. Зокрема, В.СЕМЕНЕНКО звинувачується у виступ від імені ОУР у програмі «Свобода мысли» на «5-у каналі» (Санкт-Петербург) і в ефірі радіо «Свобода».

Адвокат упевнений, що звинувачення в незаконності публічних виступів В.СЕМЕНЕНКА під час призупинення діяльності організації безпідставні.

«Закон не слід тлумачити так, як хочеться. Російська держава декларує, що можна все, що не заборонено», - сказав він.

За його словами, федеральний закон «Про громадські об`єднаннях» регламентує, що в період призупинення діяльності організація не має права організовувати і проводити публічні заходи, а також реєструвати ЗМІ. У даному випадку В.СЕМЕНЕНКО нічого з цього не робив і тим паче не організовував ефіри в російських ЗМІ.

А.ЖГУЛЄВ наголосив, що рішення Замоскворецького суду відновлює розгляд питання про ліквідацію ОУР по суті у Верховному Суді.

«Верховний суд відновить провадження у справі про ліквідацію ОУР», - сказав він.

Водночас адвокат наголосив, що рішення Замоскворецького суду буде оскаржене в Судовій колегії з цивільних справ Московського міського суду.

Таким чином, за його словами, розгляд Верховним судом РФ справи про ліквідацію почнеться не раніше ніж через 2-3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2011 року Міністерство юстиції Росії звернулося до Верховного суду РФ з проханням ліквідувати Об`єднання українців Росії через недотримання положень чинного законодавства і власного статуту ОУР.

Пізніше за ВС РФ припинив провадження про ліквідацію Об`єднання українців Росії і повернув справу в районний суд Москви.

21 травня позачерговий VI з`їзд українців Росії обрали головою ОУР Тараса ДУДКА.

27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін‘юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Н.ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».