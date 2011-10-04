Політолог: Україна і Білорусь обговорювалися в одному контексті

Ратифікація угоди про асоціацію залежатиме від того, чи прислухається Україна до порад ЄС - Огризко

Директор інституту світової політики Олена ГЕТЬМАНЧУК вважає, що, незважаючи на те, що «Східне партнерство» за два роки своєї діяльності не набуло такого змісту, як би багатьом хотілося, воно вже стало певним брендом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції «Саміт «Східного партнерства»: наслідки для України».

Як негатив О.ГЕТЬМАНЧУК відзначила відкат від демократичних цінностей практично в усіх країнах «Східного партнерства». «На мій погляд, Україна і Білорусь були країнами, які однаково активно обговорювалися на саміті у Варшаві. Шкода, що вони йшли в одному контексті. Звичайно, не можна порівнювати ситуацію в Україні та Білорусі, але те, що ці країни постійно йшли у Варшаві в тандемі, це є дуже тривожним сигналом», - сказала експерт.

Екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО у свою чергу зазначив, що ратифікація угоди про асоціацію з ЄС залежатиме від того, чи прислухається Україна до порад Євросоюзу з ряду питань.

«Спочатку парафування угоди на саміті Україна-ЄС, потім технічна пауза для перекладу документів, потім офіційне підписання, а от далі ситуація насправді буде залежати від того, наскільки ми прислухаємося до пропозицій та порад не лише щодо відомих судових справ, а й з питань виборчого законодавства, реформи судової системи», - сказав він.

В.ОГРИЗКО відзначив, що за підсумками саміту «Східного партнерства» в декларації зникла формула про безвізовий режим як довготермінову перспективу. Водночас він висловив здивування заявами керівництва України з цього питання. «Якщо проаналізувати заяви, то спостерігається певна неузгодженість: Президент говорив, що ми цього року закінчимо підготовку до безвізового режиму, прем`єр сказав, що це буде через рік-півтора, міністр закордонних справ, що це буде через 2-3 роки», - сказав він.