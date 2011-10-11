Польща не змінить політику щодо України та Росії

Польща після сформування нового уряду за результатами недільних парламентських виборів не буде змінювати свою політику щодо України та Росії.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор Фундації польсько-української співпраці PAUCI Ян ПЄКЛО.

„Польська закордонна політика найбільш імовірно залишиться в руках Радослава СІКОРСЬКОГО та буде орієнтуватися, як і раніше, на зміцнення позиції Польщі в ЄС”, - сказав експерт.

Він відзначив, що головним проектом розвитку співробітництва Євросоюзу з державами - східними сусідами залишатиметься започатковане в 2009 році „Східне партнерство”.

Я.ПЄКЛО сказав, що українська влада повинна бути свідома того, що Польща так само критикуватиме її за переслідування опозиції та обмеження громадських свобод, якщо вони матимуть місце.

Аналітик зауважив, що переможець виборів - партія глави уряду Дональда ТУСКА „Громадянська платформа” – намагатиметься розвивати відносини з Російською Федерацією, але вони багато в чому залежатимуть від позиції російської влади.

„Гострим пунктом може бути справа України, яку ПУТІН хоче схилити до вступу в Митний союз та створюваний Євразійський союз, в той час коли Польща та ЄС хотіли би бачити Київ, котрий інтегрується із Західною Європою”, - відзначив експерт.

Також Я.ПЄКЛО зауважив, що можлива перемога на недільних виборах найпопулярнішої опозиційної партії у Польщі „Право і справедливість” Ярослава КАЧИНСЬКОГО за великим рахунком також не привела б до якихось змін в політиці Польщі щодо України.

„Якби вибори виграв PiS, розраховував би лише на зміну риторики, тону в польській східній політиці на більш агресивний та антиросійський. Нових стратегічних ідей на східну політику ця партія досі не представила, а реалії, які виникають з кризи в ЄС, і так не дозволили б їх реалізацію”, - резюмував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, правляча у Польщі з кінця 2007 року „Громадянська платформа” виграла чергові парламентські вибори 9 жовтня, здобувши 39% голосів виборців.

Партнер з урядової коаліції партії влади „Польська селянська партія” подолала п’ятивідсотковий бар’єр проходження до Сейму, а кількість набраних нею голосів забезпечує можливість створення нової коаліції на наступні 4 роки.