Російський експерт: справа Тимошенко не змінить газових контрактів

Засудження прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не вплине на переговори щодо газу між Україною і Росією.

Таку думку агентству УНІАН висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Росія) Євген МІНЧЕНКО.

«Так, ТИМОШЕНКО перевищила службове становище. І що? Все одно для перегляду газових контрактів є тільки два шляхи – або переговори, або Стокгольмський арбітраж», - сказав він.

За словами експерта, для Стокгольмського арбітражу рішення українського суду як політично мотивоване не буде аргументом. Натомість той факт, що Ю.ТИМОШЕНКО дістала реальний строк, ускладнить і так не безхмарні відносини Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Євросоюзом і змусить ще раз подумати про посилення інтеграції з Росією, сказав Є.МІНЧЕНКО.

За його словами, підписані контракти в 2009 році справді невигідні для України і були політично мотивованими.