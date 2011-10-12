Скільки витратили польські партії на вибори

Вартість одного депутатського мандата коштувала польськими партіям, які за результатами виборів 9 жовтня пройшли до парламенту, від 8 до близько 200 тисяч доларів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на розрахунки витрачених коштів на виборчу кампанію та кількість отриманих мандатів.

TVN24 зазначає, що найдешевше депутатський мандат обійшовся створеній напередодні виборів партії „Рух Палікота”, за яку проголосували 10% виборців і яка отримала 40 місць у Сеймі.

Найдорожче коштувало депутатське місце в нижчій палаті польському парламенту партії „Союз лівих демократів” (SLD), яка витратила на кампанію понад 6 млн. доларів, а здобула лише 27 мандатів.

Переможець виборів „Громадянська платформа” (РО), яка здобула 208 місць, витратила на кампанію близько 9,5 млн. доларів, або 45 тисяч доларів за мандат.

Найпопулярніша опозиційна партія „Право і справедливість” (PiS) витратила на кампанію менш як 7 млн. доларів, але один мандат їй коштував майже 45 тисяч доларів.

Партнер партії влади „Польська селянська партія” (PSL) здобула 28 місць в парламенті, а кожне з них обійшлося партії в майже 140 тисяч доларів.

Польська газета Puls Biznesu зазначає, що в розрахунку вартості кожного здобутого голосу виборця найменше витратився „Рух Палікота” - 0,25 доларів, найбільше SLD – 5,5 доларів.

РО та PiS витратили по близько 1,6 доларів за кожен голос, а PSL – близько 3 доларів.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня правляча у Польщі з кінця 2007 року партія „Громадянська платформа” виграла чергові парламентські вибори.

На одне місце в Сеймі (460 місць) претендувало 15 кандидатів, а в Сенаті – 5.