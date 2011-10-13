Прем’єр Британії запропонував змінити правила престолонаслідування

Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон пропонує змінити правила престолонаслідування, у тому числі зняти заборону на шлюби британських монархів з католиками і зрівняти у правах успадковування синів і дочок монархів.

Для набуття чинності цих поправок Д.Кемерону потрібна згода 15-ти країн-членів Співдружності націй, де головою держави вважається британський монарх.

Якщо поправки буде прийнято, вони торкнуться дітей герцога і герцогині Кембриджських — навіть якщо вони з`являться до набуття чинності нового закону. Це означає, що старша дочка принца Вільяма і його дружини може стати королевою Великобританії.

Д.Кемерон обґрунтував свою пропозицію необхідністю дотримуватися рівності статей у всіх сферах життя.

Букінгемський палац знає про підготовку поправок, проте брати участі в дискусіях з цього питання не буде.

Дзеркало тижня