Єгипетські мусульмани вийшли на вулиці підтримати християн

У Каїрі 14 жовтня пройшли масові демонстрації на підтримку єдності мусульман і християнських меншин, повідомляє Reuters.

У демонстраціях на площі Тахрір взяли участь щонайменше дві тисячі осіб, більшість з яких мусульмани. Мітингувальники викрикували гасла про єднання представників різних конфесій і висловлювали невдоволення діями військового уряду щодо коптських християн.

Акція відбулася на тлі різкого загостренння міжконфесійної ситуації в країні. 9 жовтня при розгоні військовими багатотисячної демонстрації коптів, на якій вони протестували проти релігійних утисків, загинули понад 20 людей, близько трьохсот отримали поранення.

Коптська православна церква - одна з найдавніших християнських конфесій у світі, зазначає Лента.ру. Згідно з переказами, вона була заснована в I столітті н.е. євангелістом Марком. Копти становлять близько 10 відсотків населення Єгипту.