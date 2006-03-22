Білорусів підтримали посли 11 країн

Декілька сотень демонстрантів провели другу ніч у центрі Мінська, протестуючи проти перемоги на виборах Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Напередодні ввечері кілька тисяч людей взяли участь в акції протесту на Жовтневій площі білоруської столиці, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

Звертаючись до них, провідник опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ закликав не припиняти акції до суботи, коли, за його словами, буде проведено масовий мітинг.

Також у вівторок увечері до демонстрантів приєдналися посли 11 європейських країн, які заявили, що прийшли продемонструвати їхню підтримку.