Білорусів підтримали посли 11 країн
09:30, 22 березня 2006Світ
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Кількасот демонстрантів провели другу ніч у центрі Мінська, протестуючи проти перемоги Лукашенка
Декілька сотень демонстрантів провели другу ніч у центрі Мінська, протестуючи проти перемоги на виборах Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.
Напередодні ввечері кілька тисяч людей взяли участь в акції протесту на Жовтневій площі білоруської столиці, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.
Звертаючись до них, провідник опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ закликав не припиняти акції до суботи, коли, за його словами, буде проведено масовий мітинг.
Також у вівторок увечері до демонстрантів приєдналися посли 11 європейських країн, які заявили, що прийшли продемонструвати їхню підтримку.
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