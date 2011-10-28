Убивць Каддафі віддадуть під суд

Вбивці екс-лідера Лівії Муаммара Каддафі будуть притягнуті до суду. Таке повідомлення сьогодні зробили представники Перехідної національної ради (ПНР) країни, передає телеканал Al Arabiya.

Колишній лівійський диктатор був убитий 20 жовтня під час боїв у місті Сирт - на своїй "малій батьківщині", нагадує РосБізнесКонсалтинг. М. Каддафі хотів залишити Сирт, але колону машин, в якій він перебував, обстріляли літаки військово-повітряних сил Франції. Він мусив повернутися в місто, де незабаром потрапив у полон і відразу був убитий за суперечливих обставин.

23 жовтня лівійські патологоанатоми провели розтин тіла М. Каддафі, з результатів якого випливає, що лівійський диктатор помер від вогнепальних поранень у голову і тулуб.

Представники багатьох країн висловилися за проведення розслідування обставин смерті екс-глави Лівії. На думку деяких експертів, є ряд аспектів, які можуть вказувати на те, що М.Каддафі був узятий живим, а вже після натовп влаштував над ним самосуд. ЗМІ навіть називали ім`я імовірного вбивці.