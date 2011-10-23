Вбивцю Каддафі показали на відео

З`явився відеозапис, на якій знятий ймовірний вбивця поваленого лівійського диктатора Муамара Каддафі, повідомляє РІА "Новости". Телеканал Sky News продемонстрував кадри, на яких група військових Перехідної національної ради (ПНР) вітає людини, яка стверджує, що саме він застрелив Каддафі.

"Цей хлопець убив Каддафі власноруч з пістолета", - говорить один з бійців ПНР.

"Він це зробив прямо переді мною. Я бачив це. Ось хлопець, який вбив його", - вигукує другий боєць.

Сам герой сюжету охоче демонструє перед камерою свою зброю, посміхається і схвально погоджується з вітаннями його товаришів.

В інтерв`ю Бі-бі-сі командир підрозділу, який захопив Каддафі, говорив, що пораненого полковника витягли з дренажної труби, де він ховався, після чого той зробив лише десять кроків і впав, коли навколо почали стріляти. Як сказав командир підрозділу, деякі з його бійців хотіли розстріляти полковника, а він намагався не допустити цього.

Як зазначають лікарі, що проводили розтин, на тілі Каддафі виявлено два кульових поранення - в голові й животі. За словами голови виконкому ПНР Махмуда Джибріля, в результаті розтину поки не вдалося встановити, від чиєї кулі загинув полковник.