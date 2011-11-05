Пакистан ховає від США ядерні боєголовки

Пакистанська армія після вбивства глави "Аль-Каїди" Усами бен Ладена стала частіше пересувати свої ядерні боєголовки між військовими об`єктами країни з метою приховати їх кількість від США, повідомляє сайт американського видання Atlantic з посиланням на пакистанські й американські джерела.

Як стверджує видання, ракети й боєголовки часто перевозяться по шосе між приблизно 15 об`єктами у вантажівках із слабкою охороною або зовсім без неї. При цьому перевезення часто здійснюються в звичайному транспортному потоці. Саме так перевозять ядерну зброю в спорядженому, а не в розібраному стані, повідомив неназваний представник спецслужб США.

Пакистанське військове керівництво більше побоюється, що ядерна зброя потрапить до рук американців, ніж радикальних ісламістів, пишуть автори статті "The Ally From Hell" ("Союзник з пекла").

Раніше влада Пакистану неодноразово заявляли, що можливість захоплення терористами ядерних боєголовок виключена.

У січні цього року ЗМІ повідомили, що ядерний арсенал Пакистану зріс в останні роки майже вдвічі і налічує тепер понад 100 боєприпасів. Роботи з нарощування стратегічних арсеналів тривають у Пакистані, попри важке економічне становище та непросту політичну ситуацію, яка ускладнюється безперервної хвилею терористичних актів, зазначає РІА "Новости".

Пакистанська військова ядерна програма була розпочата в 1972 році. У травні 1998 року спочатку Індія, а потім Пакистан провели демонстративні випробування атомної зброї, відкрито продемонструвавши всьому світу, що мають у себе такі боєприпаси.