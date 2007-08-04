Улюблені сумки Тимошенко рекламуватиме Горбачов (фото)
...на тлі Берлінської стіни
|Михайло Горбачов сам наполягав, щоб зйомку проводили на тлі Берлінської стіни / Фото з сайту РІА Новости
На рекламних плакатах Louis Vuitton останній керівник Радянського Союзу знятий на задньому сидінні автомобіля біля Берлінської стіни. Поряд з ним - сумка Louis Vuitton.
Також в новій рекламній кампанії Louis Vuitton знялася французька актриса Катрін ДЕНЬОВ. За словами представників компанії, М.ГОРБАЧОВ сам запропонував фотографуватися на тлі Берлінської стіни, яка під час його президентства в СРСР перестала розділяти місто на східну і західну зони.
За умовами операції фірма зробила пожертвування в очолювану М.ГОРБАЧОВИМ екологічну організацію Green Cross International. Про розмір пожертвування компанія не повідомила.
Фото М.ГОРБАЧОВА та інших персонажів своєї нової рекламної кампанії Louis Vuitton планує розмістити в журналах у вересні.
Нагадаємо, що аксесуари марки Louis Vuitton особливо полюбляє лідерка БЮТ Юлія Тимошенко.