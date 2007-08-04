Улюблені сумки Тимошенко рекламуватиме Горбачов (фото)

Михайло ГОРБАЧОВ знявся в рекламі французької фірми Louis Vuitton, яка виробляє розкішні товари, особливо сумки, повідомляє ВВС

На рекламних плакатах Louis Vuitton останній керівник Радянського Союзу знятий на задньому сидінні автомобіля біля Берлінської стіни. Поряд з ним - сумка Louis Vuitton.

Також в новій рекламній кампанії Louis Vuitton знялася французька актриса Катрін ДЕНЬОВ. За словами представників компанії, М.ГОРБАЧОВ сам запропонував фотографуватися на тлі Берлінської стіни, яка під час його президентства в СРСР перестала розділяти місто на східну і західну зони.

За умовами операції фірма зробила пожертвування в очолювану М.ГОРБАЧОВИМ екологічну організацію Green Cross International. Про розмір пожертвування компанія не повідомила.

Фото М.ГОРБАЧОВА та інших персонажів своєї нової рекламної кампанії Louis Vuitton планує розмістити в журналах у вересні.

Нагадаємо, що аксесуари марки Louis Vuitton особливо полюбляє лідерка БЮТ Юлія Тимошенко.