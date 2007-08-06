США виявили, що не готові до війни в Арктиці (фото)

Важкий криголам "Хілі" служби берегової охорони (СБО) США у понеділок, 6 серпня вийде з порту приписки Сіеттл (штат Вашингтон), щоб пройти до Північного Льодовитий океан для проведення наукових досліджень в Арктиці, повідомила прес-служба СБО.

"Хілі" - один з трьох наявних у США важких арктичних криголамів. Усі вони приписані до Сіеттла і входять до загону воєнізованих суден СБО, в офіційному положенні про яку записано, що Служба берегової охорони є "одним з видів збройних сил США" і входить до структури міністерства внутрішньої безпеки США.

Другий криголам - "Північне море" - з червня стоїть в сухому доці на профілактичному ремонті, який планується закінчити в листопаді.

Третій криголам - "Північна зірка" - з 2006 року законсервований і перебуває в резерві.

Крім виконання завдань служби берегової охорони, криголам "Хілі" офіційно є також в США головним судном для проведення цивільних наукових досліджень і експедицій з океанографії, вивчення хімічного складу морської води і властивостей льоду, морської флори й фауни, для чого на борту криголама є наукова апаратура, лабораторії і спецобладнання, включно з донними сонарами, водолазним устаткуванням і вертольотом. Для роботи з підводною акустикою криголам може контролювати шуми від свого двигуна.

Під час виходів в морі наукові експерименти ведуться на криголамі цілодобово науковцями із США, а іноді дослідниками з інших країн.

На борту "Хілі" працюють 140 осіб, включаючи 85 членів екіпажу (31 офіцер і 54 матроси) і 35 цивільних науковців або інших співробітників.

Криголам має водотоннажність в 16 тисяч тонн, двигун потужністю 30 тисяч кінських сил дозволяє розвивати швидкість до 17 вузлів.

"Хілі" здатний пробивати на ходу кригу завтовшки до 1,5 метрів і продавлювати таранами лід завтовшки до 2,5 метрів.

Відповідно до прийнятої в США класифікації, важкими арктичними криголамами, здатними працювати в складних полярних умовах, вважаються спеціальні судна, що безперервно розколюють лід завтовшки до 2 метрів при швидкості ходу в 3 вузли і мають здатність таранити і пробивати лід завтовшки до 7 метрів. Такі судна зобов`язані мати двигун потужністю не меншого 10 тисяч кінських сил і мати водотоннажність не менше 6 тисяч тонн.

У спеціальній доповіді під назвою "Криголами США, їх ролі та майбутні потреби США", підготовленому торік у вересні за вказівкою Конгресу США американською Національною радою з наукових досліджень, наголошується, що "через географічне розташування Аляски США є арктичною державою із значними геополітичними, економічними, науковими інтересами і інтересами безпеки в Арктиці і тому інтереси США в цьому регіоні мають бути захищені".

"Можлива ратифікація 76-ої статті Конвенції ООН з морського права вимагатиме екстенсивних зусиль задля нанесення на карту континентального шельфу США біля узбережжя Аляски, якщо США захочуть скористатися конвенцією для розширення своїх економічних зон та протидії зазіханням інших арктичних держав", - йдеться в тексті доповіді, в якій заявлено про важливість для служби берегової охорони США мати потужні сучасні криголами.

У документі наголошується, що "потенційне розширення людської активності в північних широтах найімовірніше посилення служби берегової охорони США та її присутність на межах льодового покриву для виконання її місій у сфері безпеки та правоохоронного характеру".

"США повинні збудувати два нові полярні криголами для захисту своїх поточних і майбутніх інтересів в Арктиці й Антарктиці", - йдеться в доповіді Конгресові.

Рада пропонує замінити застарілі американські криголами "Північне море" і "Північна зірка", які перебувають в експлуатації впродовж більше 30 років.

"В результаті криголамний потенціал США наразі під загрозою неспроможності забезпечувати національні інтереси в Арктиці й Антарктиці. Протягом двох останніх років США доводилося, наприклад, винаймати російський криголам для розчищення судноплавного проходу в Антарктиці для проходження судів до американської дослідницької станції", - зауважується в документі.

США необхідні нові та вдосконалені криголами для "демонстрації активної й впливової присутності" та підтримки американських інтересів в Арктиці й Антарктиці, вважає Національна рада з наукових досліджень.

РІА “Новости”