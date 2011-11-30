Визначили найкраще й найгірше у світі міста для життя

Відень став найкращим містом для проживання завдяки відмінній інфраструктурі, безпеці на вулицях і якісних послуг в охороні здоров`я.

Про це свідчать результати дослідження консалтингової групи Mercer, які коментує Reuters.

Найкращі місця в рейтингу з 200 позицій зайняли німецькі і швейцарські міста, а в ТОП-10 потрапили Цюріх, Мюнхен, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Женева і Берн. Окрім них, у десятку потрапили Окленд (Нова Зеландія), канадський Ванкувер і данський Копенгаген.

У той же час Mercer попереджає, що міста, котрі займають верхні рядки в рейтингу, не повинні приймати свої позиції як належне, оскільки вони не захищені від зниження рівня життя, враховуючи проблеми, що охопили світову економіку.

Зокрема, Осло опустився на 24-е місце через масові вбивства, скоєні Андерсом БРЕЙВІКОМ у липні. Якби цього не сталося, столиця Норвегії могла б розраховувати на потрапляння в 15 найкращих, зазначили в Mercer.

У двадцятку найкращих міст для життя увійшли австралійські Сідней, Веллінгтон, Мельбурн і Перт. Сінгапур зайняв позицію 25.

Найгіршим, враховуючи умови життя і безпеку, в 2011 році був визнаний іракський Багдад. Провиною цьому політична невизначеність, низький рівень безпеки і атаки на місцевих жителів та іноземців, йдеться в повідомленні Mercer.

Міста Африки і Близького Сходу також займають позиції внизу списку через політичні сутички й економічні проблеми, відзначає NEWSru.