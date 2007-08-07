Ракета, запущена палестинськими бойовиками, вбила двох дітей

Ракета, що була запущена палестинськими бойовиками у бік Ізраїлю, впала поблизу м. Бейт-Лахія в секторі Газа. Згідно з даними медиків, в результаті вибуху загинули двоє дітей - 7 і 9 років. На даний момент жодне з палестинських угруповань не взяло на себе відповідальність за невдалий обстріл. Міністерство внутрішніх справ сектора Газа, як і інші владні структури контрольоване рухом ХАМАС, заявило, що причини інциденту розслідуються і закликало палестинських бойовиків прагнути уникати жертв безневинних громадян в своїй боротьбі з Ізраїлем, передає Reuters.

Місто Бейт-Лахія, в якому відбувся інцидент, часто використовується бойовиками для завдання ракетних ударів по Ізраїлю. Минулого тижня ізраїльські військові провели в місті операцію, в ході якої також постраждали декілька осіб. За повідомленнями ЗМІ, тоді загинули два палестинці, і ще щонайменше четверо людей отримали поранення.

РБК-Україна