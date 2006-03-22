Японські вчені знайшли панацею від ожиріння
09:45, 22 березня 2006Світ
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3 яблука в день перед основною їжею знижують вміст жирів у крові на 20%
Японські вчені вперше на людях довели, що систематичне вживання яблук рятує від ожиріння.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», клінічні випробування свідчать про те, що 3 яблука в день перед основною їжею знижують вміст жирів у крові на 20 відсотків.
Приблизно таку ж дію на організм мають деякі сорти китайського чаю, які виробляються з наполовину ферментованого чайного листя.
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