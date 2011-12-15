«Птахопад» у США: пернаті переплутали асфальт із водою

Незвичайний випадок масової загибелі перелітних птахів стався на заході США. Як передає ІТАР-ТАСС, у місті Сідар-Сіті (штат Юта) тисячі водоплавних пернатих розбилися об заасфальтовані майданчики, очевидно, помилково прийнявши їх за водоймища.

"Над містом низько висіли грозові хмари. Освітлені відкриті майданчики з повітря могли виглядати як поверхня води. Птахи сідали, щоб відпочити, і розбивалися об тротуар", - повідомила співробітник департаменту дикої природи штату Тереза ГРІФФІН.

"Птахопад" не завдав шкоди власності і не призвів до нещасних випадків серед населення.

Орнітологам вдалося врятувати більш як 2 тис. пернатих, які зазнали ударів і контузії. Їх помістили у великий ставок, який не замерзає взимку і розташований неподалік від житлових районів.

Міські служби взялися прибирати тисячі мертвих птахів з території парковок місцевого універмагу "Уолмарт" та інших місць. "Я тут працюю 15 років. Птахи розбивалися й раніше, але це були локальні випадки. Нещастя такого масштабу я не пригадую", - заявила Т.ГРІФФІН.