Китай розкритикував санкції США проти китайської державної енергетичної компанії Zhuhai Zhenrong Corp за угоди з Іраном, передає Reuters.



"Введення санкцій проти китайської компанії на основі внутрішнього законодавства США є абсолютно необгрунтованим і не відповідає духу і змісту резолюцій Ради Безпеки ООН про іранську ядерну проблему. Пекін висловлює глибоке невдоволення і різкий протест діям Вашингтона", - заявив прес-секретар МЗС Китаю Лю Веймінь.



Американські санкції становлять загрозу економіці Китаю, який є найбільшим імпортером іранської нафти. Влада Китаю не раз критикували США і Євросоюз (ЄС) за прийняття односторонніх санкцій проти Ірану, підкреслюючи, що дії американських і європейських політиків не повинні виходити за рамки резолюції Ради безпеки ООН.



Крім китайської Zhuhai Zhenrong під дію американських санкцій потрапили базована в ОАЕ енергетична компанія FAL Oil Company Ltd. і сінгапурська Kuo Oil Pte Ltd. За даними, отриманим наглядовими органами США, компанія Zhuhai Zhenrong виступала посередником при здійсненні угод на поставку в Іран бензину на суму понад 500 мнл дол в період з липня 2010р. до січня 2011р. Компанію Kuo Oil Pte американські фахівці викрили в поставках до Ірану нафтопродуктів на суму понад 25 млн дол в 2010-2011рр., В той час як FAL Oil Company від аналогічних угод з Тегераном отримала більше 20 млн дол



Відносно Ірану діють односторонні санкції США, Великобританії і Канади, спрямовані проти енергетичного і фінансового секторів іранської економіки. При цьому влада Франції підтримує введення нових, "безпрецедентних" санкцій, у тому числі заморожування активів Центрального банку Ірану, а також призупинення закупівлі іранської нафти. Напередодні влада Японії висловили готовність скоротити імпорт іранської нафти.



Ізраїль і ряд країн Заходу підозрюють Іран у спробах створити ядерну зброю. Іранський уряд заявляє, що його ядерна програма носить мирний характер.