Fitch знизило кредитні рейтинги п'яти країн ЄС

Ймовірне подальше зниження

МіжнароднерейтинговеагентствоFitchзнизилосувереннікредитнірейтингип'ятикраїнЄвросоюзу.



РейтингБельгіїзнижено дорівняААз АА+,Іспанії- доАз АА-,Італії- доА-з А+, РеспублікиКіпр- доВВВ-з ВВВ, Словенії- доАз АА-.



У заявіFitchзазначено, щоцікраїнисталивразливимищодо можливихкредитно-фінансовихпотрясінь.



За висновкомагентства, ймовірністьподальшого зниженнякредитнихрейтингів цихкраїн у найближчідва роки становить50 відсотків.

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