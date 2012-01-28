Fitch знизило кредитні рейтинги п'яти країн ЄС
00:15, 28 січня 2012Світ
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Ймовірне подальше зниження
МіжнароднерейтинговеагентствоFitchзнизилосувереннікредитнірейтингип'ятикраїнЄвросоюзу.
РейтингБельгіїзнижено дорівняААз АА+,Іспанії- доАз АА-,Італії- доА-з А+, РеспублікиКіпр- доВВВ-з ВВВ, Словенії- доАз АА-.
У заявіFitchзазначено, щоцікраїнисталивразливимищодо можливихкредитно-фінансовихпотрясінь.
За висновкомагентства, ймовірністьподальшого зниженнякредитнихрейтингів цихкраїн у найближчідва роки становить50 відсотків.
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