У Білорусі знищать усі докази у справі про теракт у Мінську

Верховний суд Білорусі постановив знищити всі речові докази, які фігурували у справі засуджених до смертної кари за теракти в Мінську і Вітебську Владислава Ковальова та Дмитра Коновалова.

Мова йде про предмети з місць вибуху та речі, вилучені у Коновалова при обшуку будинку і в лабораторії, яку він обладнав у себе в підвалі. Більшість спостерігачів зазначають, що знищення доказів практично виключить будь-яку можливість перегляду справи, навіть якщо розкриються які-небудь нові факти.

"Багато з цих предметів могли свідчити про те, що вибухнула не сумка Коновалова, а заздалегідь закладена спецслужбами вибухівка. Така версія популярна серед деяких потерпілих. Звичайно, у справі залишаться фотографії та відеозаписи. Але, якщо постане питання про повторне слідство, його без речових доказів повноцінно не проведеш", - пояснив політолог Віктор Демидов.

У білоруському законодавстві долю речових доказів вирішує суд. Знищують ті докази, які не несуть слідів злочину або, якщо несуть, вже повністю досліджені. Проте в даному випадку суд наказує утилізувати майже все: тільки зруйнований вибухом вагон поїзда метро буде переданий метрополітену, а стільниковий телефон Коновалова буде проданий в рахунок погашення матеріального збитку. Серед доказів, які збираються знищити, є компоненти вибухового пристрою, який не спрацював у Вітебську 4 липня 2008 року. Тоді одна бомба вибухнула, інша - ні. Її розібрали та вивчили, на деталях пристрою були виявлені відбитки пальців Дмитра Коновалова, а також ще шести невстановлених осіб. Знайти можливих спільників не вдалося, незважаючи на наявність у Білорусії єдиної дактилоскопічної бази (в 2008 році правоохоронні органи країни взяли відбитки пальців у всього дорослого населення).

Нагадаємо, вибух на станції метро "Жовтнева" стався 11 квітня 2011 року. Тоді загинули 15 людей, більше 160 постраждали. Вже буквально за добу білоруська міліція оголосила про розкриття теракту. За нього затримали двох 26-річних мешканців Вітебська Коновалова і Ковальова. Згодом суд визнав їх винними і засудив до найвищої міри покарання - розстрілу. Раніше Ковальов направив президентові Олександру Лукашенку прохання про помилування. Коновалов подавати подібне прохання відмовився, визнавши вирок щодо себе законним. Раніше підсудні заперечували свою провину, а багато потерпілих висловлювали сумніви у тому, що Коновалов і Ковальов причетні до скоєння злочину або, принаймні, є єдиними його учасниками.

ТСН