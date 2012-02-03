Повінь на сході Австралії: вода відрізала близько 20 тисяч людей

Через повені схід Австралії оголошено зоною стихійного лиха, пише ABC News. Більш як 11 тисяч осіб в Квінсленді і сім тисяч у Новому Південному Уельсі опинилися в ізоляції через повінь. Тисячі були евакуйовані, повідомляє Reutersз посиланням на співробітників служб порятунку.

Власті Квінсленду звернулися до військових щодо забезпечення допомоги з повітря. Жителів потерпілих територій евакуюють на військових гелікоптерах. Місцеві власті попереджають про подальше поширення повеней.

У місті Рома (Roma) почало затоплювати евакуаційний центр, де зібралися 300 осіб. Для їх порятунку власті відправили гелікоптер, який перевозить їх до іншого центру. Рівень води у Ромі досяг рекордного рівня в 8,5 метра, що на 40 сантиметрів більше рівня березня 2010 року. Крім того, поліція продовжує пошуки жінки, яку понесли потоки води разом з машиною, в якій вона перебувала.

У місті Чарлвіл (Charleville) у Квінсленді рівень води 4 лютого може досягти верхівки міської греблі. Інше місто штату, Мітчел (Mitchell), вже на 75 відсотків опинилося під водою. Там сотням людей довелося перебратися до евакуаційного центру.

Повністю відрізано місто Морі (Moree) у Новому Південному Уельсі, де живуть близько десяти тисяч осіб, передає AAP. За даними рятувальників, воно залишиться в ізоляції ще близько доби.

Через зливи на сході Австралії 3 лютого закрили чотири вугільні шахти. Це було зроблено як превентивний захід. Самі шахти не затоплені і устаткування не пошкоджене.

У січні 2011 року потужні повені сталися у штатах Квінсленд і Вікторія, нагадує Лента.ру. Тоді в результаті стихійного лиха загинули більш як 30 осіб. Близько 30 тисяч будинків, а також шосе, мости і залізниці були затоплені. У 2011 році повінь зачепила також вугільні шахти, в результаті чого піднялися світові ціни на вугілля. Загальний збиток від стихії оцінювався в кілька мільярдів євро.