Як прем'єр-міністр Румунії «розрядив ситуацію» у країні
Уряд подав у відставку
Глава румунського уряду Еміль БОК подав у відставку після численних тижневих протестів населення проти національних заходів жорсткої економії.
Про це повідомляє телеканал «France 24» із посиланням на AFP.
"Я ухвалив рішення заявити про відставку уряду", - оголосив прем`єр-міністр Румунії під час трансляції засідання уряду в прямому ефірі на телебаченні, обгрунтувавши своє рішення бажанням «розрядити політичну й соціальну ситуацію в країні».
Е.БОК також закликав парламент прийти до швидкої угоди щодо формування нового уряду, щоб не поставити під загрозу стабільність у країні.
Консультації між Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ і парламентськими партіями планується провести в другій половині дня.