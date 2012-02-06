Польща замовила у США озброєння на 450 млн. дол

Польський уряд замовив у Сполучених Штатах Америки обладнання для своїх літаків F16 на суму 447 млн. дол.

Про це йдеться в повідомлені Агентства з питань співпраці в сфері безпеки (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) Міністерства оборони США, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними DSCA, польський уряд замовив від кілька десятків до кілька сотень різних бомб та ракет для F16, запчастини та додаткове обладнання до цих літаків, серед яких прилади для нічого бачення.

Крім того, сума замовлення включає 5-річний контракт на обслуговування польського флоту F16.

«Це життєво важливо для національного інтересу Америки допомагати Польщі розвивати та підтримувати обороноздатність», - відзначено у повідомлені, в якому поляки названі "важливими союзниками" американців у Європі.

DSCA зауважила, що реалізація цього договору дозволить посилити обороноздатність поляків та взаємодію в рамках НАТО, до якого Польща входить з 1999 року.

Агентство Міноборони США заявило, що поставка цього обладнання до Польщі не змінить баланс військових сил в регіоні.

Постачальниками замовленого польським урядом обладнання будуть корпорації Raytheon, United Technologies, компанія Boeing та завод військової амуніції McAlester.

DSCA відзначила, що повідомляє про запланований продаж військової техніки Польщі в рамках чинного в США законодавства, зауваживши, що саме повідомлення не означає, що угода вже реалізована.

Агентство у своєму повідомлені не уточнило, коли фактично може відбутися продаж, запевнивши, що реалізація договору негативно не вплине на обороноздатність США.

Представник прес-служби Міністерства оборони Польщі (MON) не змогла одразу уточнити УНІАН, коли польська влада підписала цей контракт та коли він може бути реалізований.

За даними MON, минулорічний бюджет міністерства передбачав направлення на закупівлю військового обладнання майже 1,4 млрд. доларів із близько 8,6 млрд. доларів (за поточним курсом) усього військового бюджету країни.

38-мільйона Польща, котра є найбільшою державою Східної Європи, що входить в Євросоюз, торік передбачила видатки на збройні сили у розмірі 1,95% ВВП.