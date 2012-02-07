Франція відкликала свого посла в Сирії

Франція прийняла рішення відкликати свого посла у Сирії для консультацій.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.

Згідно з повідомленням, причина відкликання посла полягає в продовженні репресій владою країни проти мирних жителів.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові протести в цій країні почалися навесні 2011 року, що згодом перетворилися в криваве протистояння супротивників режиму президента Башара АСАДА і лояльних владі сил. За даними ООН, за час конфлікту в Сирії загинуло понад 5 тисяч осіб.

Раніше про відкликання послів із Сирії для консультацій також заявили США, Велика Британія та Бельгія.