Франція відкликала свого посла в Сирії
14:48, 07 лютого 2012Світ
1275 0
Четверта - після США, Британії та Бельгії
Франція прийняла рішення відкликати свого посла у Сирії для консультацій.
Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.
Згідно з повідомленням, причина відкликання посла полягає в продовженні репресій владою країни проти мирних жителів.
Як повідомляв УНІАН, антиурядові протести в цій країні почалися навесні 2011 року, що згодом перетворилися в криваве протистояння супротивників режиму президента Башара АСАДА і лояльних владі сил. За даними ООН, за час конфлікту в Сирії загинуло понад 5 тисяч осіб.
Раніше про відкликання послів із Сирії для консультацій також заявили США, Велика Британія та Бельгія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter