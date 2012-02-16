Придністров'я може перейти на російський рубль

Президент Придністров'я Євген Шевчук планує ввести російський рубль у вільний обіг на території невизнаної республіки. Це, на його думку, спростить розрахунки з економічними агентами Митного союзу. Заяву Шевчука, обраного президентом два місяці тому, цитує агентство "Ольвія-прес".



Глава ПМР припустив, що невдовзі розрахунки в російських і придністровських рублях будуть здійснюватися паралельно.



Коли ця ініціатива може втілитися в життя, Шевчук не уточнив, зауважує Лента.ру.



Про те, що республіка готова ввійти до зони обігу російського рубля, і навіть відмовитися на його користь від власної валюти вперше в 2006 році заявив тодішній президент Ігор Смирнов. За три роки законопроект про вільний обіг російської валюти внесли в парламент Придністров'я. Однак остаточного рішення прийнято не було.



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