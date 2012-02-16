Європейці чули про корупцію, але самі не стикалися (опитуванння)

Європейці у вирішеннні корупційних проблем найбільше довіряють поліції та судам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social на замовлення Генерального директорату “Внутрішні справи” Єврокомісії.

Так, згідно з результатами опитування, поліції у розгляді скарг проти корупційних діянь довіряють 42% респондентів, судовій системі – 41%, у той час як національним політикам – лише 6%, а інституціям Євросоюзу – лише 5%.

Лише третина опитаних (33%) вважає себе поінформованою про рівень корупції у країні. І лише у чотирьох країнах-членах ЄС більше половини респондентів назвали себе добре поінформованими про рівень корупції: на Кіпрі (69%), у Греції (57%), Румунії (53%) та Італії (52%).

Незважаючи на те, що майже три чверті опитаних назвали корупцією важливою проблемою для їхньої країни, 67% опитаних не відчувають на собі її негативних наслідків у повсякденному житті, і лише 8% заявили, що їх просили або очікували від них хабарів протягом минулого року.

Було опитано 26 тисяч 856 респондентів у 27 країнах-членах ЄС.