У Румунії на дискотеці пролунали два вибухи: є постраждалі

Два вибухи прогриміли на дискотеці в місті Сігету-Мармацієй на півночі Румунії, поранення отримали 17 людей.

Офіційно причина вибуху оголошена не була, представник місцевої влади повідомив, що версія витоку газу - найбільш ймовірна. Імовірно, витік стався в офісі, який розташований над диско-клубом. В результаті першого вибуху в клубі постраждали семеро людей. Другий вибух прогримів через годину, коли в клубі вже працювали аварійні служби і співробітники поліції, що приїхали розслідувати обставини вибуху. Під час другого вибуху постраждали 10 чоловік, включаючи пожежників і двох офіцерів поліції. Всім постраждалим була надана медична допомога, тяжкопоранених відвезли в клініку Бухареста.

ТСН